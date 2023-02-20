В Госдуме предложили дать россиянам дополнительный выходной

Для россиян количество выходных в году может увеличиться на один день, предусмотренный для прохождения диспансеризации. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение государственной думы 20 февраля, сообщают «Известия».

Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

«Ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях», - объяснил вице-спикер Госдумы, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков.

В настоящий момент ежегодное медобследование предусмотрено только для определенных групп граждан, напоминает автор публикации. В частности, оно доступно государственным и муниципальным служащим, а также работникам старше сорока лет. А по новому законопроекту дополнительных выходной для прохождения диспансеризации станет доступен для всех.