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1 час назад

В Госдуме предложили дать россиянам дополнительный выходной

ТК «Звезда»

Для россиян количество выходных в году может увеличиться на один день, предусмотренный для прохождения диспансеризации. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение государственной думы 20 февраля, сообщают «Известия».

В Госдуме предложили дать россиянам дополнительный выходной
Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

«Ежегодное право на диспансеризацию позволит раньше выявлять серьезные, опасные заболевания на ранних стадиях», - объяснил вице-спикер Госдумы, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков.

В настоящий момент ежегодное медобследование предусмотрено только для определенных групп граждан, напоминает автор публикации. В частности, оно доступно государственным и муниципальным служащим, а также работникам старше сорока лет. А по новому законопроекту дополнительных выходной для прохождения диспансеризации станет доступен для всех.

Ранее в Роструде рассказали о том, какие дни будут рабочими на этой неделе. В связи с празднованием в России Дня защитника Отечества выходные продлятся четыре дня подряд для тех, кто работает в пятидневку, и три - для тех, кто трудится по шесть дней в неделю.

Общество,Владислав Даванков,Роструд,Госдума,
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