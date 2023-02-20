Цукерберг заявил о запуске платной верификации аккаунтов в Facebook и Instagram

Глава американской корпорации Meta* Марк Цукерберг анонсировал запуск платной подписки, которая будет позволять пользователям соцсетей Facebook** и Instagram** пройти верификацию учетной записи и получить «синюю галочку».

Фото: flickr / Anthony Quintano flickr / Anthony Quintano

— На этой неделе мы запускаем Meta Verified* — услугу подписки, которая позволит вам подтвердить свою учетную запись с помощью удостоверения личности, получить синий значок и дополнительную защиту от появления фейковых учетных записей, выдающих себя за вас, а также получить прямой доступ к службе поддержки клиентов, — сообщил он на своей странице в Facebook.

Глава корпорации добавил, что эта новая функция предназначена для повышения подлинности аккаунтов и безопасности сервисов.

Данная услуга будет стоить 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц на мобильных телефонах.

Сервис для обмена сообщениями Telegram превзошел Facebook Messenger* и стал самым популярным облачным приложением в этом сегменте за последние пять лет. Об этом 18 февраля сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

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