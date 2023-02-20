Ремонт коммунальных сетей поставят под жесткий контроль

Ресурсоснабжающие организации обязаны будут разрабатывать и утверждать инвестиционные программы строительства и реконструкции коммунальных сетей, а контроль за их исполнением усилят. Об этом говорится в разработанном Минэкономразвития законопроекте, который проходит процедуру общественного обсуждения. Получится ли спасти дряхлеющую коммуналку, разбиралась «Парламентская газета».

Фото: © Тимур Ханов/ПГ © Тимур Ханов/ПГ

Инвестировать и контролировать

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Тариф, по которому каждый из нас платит за свет, воду, отопление и канализацию, состоит из двух частей. Первая — производственная, это деньги, которые нужны, чтобы произвести ресурс и доставить его потребителю. Вторая — инвестиционная, в ней заложены средства на обновление и строительство новой инфраструктуры. Компании по идее должны иметь план, как они потратят эти деньги, а затем отчитаться о выполнении задуманного. Но закон их к этому не обязывает, поэтому инвестиционные программы создают только шесть процентов теплоснабжающих организаций, четыре процента организаций в сфере водоотведения и 2,5 процента водоканалов.

Минэкономразвития предложило ввести перечень случаев, когда утверждение инвестпрограммы будет обязательным: при реализации схем тепло- или водоснабжения, в условиях концессий, а также если у компании есть статус гарантирующего поставщика или ее сети изношены больше чем наполовину. При авариях ремонт можно проводить и без инвестпрограммы.

Контроль за выполнением программ усилят, установив специальные индикаторы. Проверяющие смогут выезжать на место проведения работ, а представители региональной власти должны будут отчитываться через госсистему, как они следят за ресурсниками. Компаниям же вменят в обязанность предоставлять сведения о фактическом расходовании средств, которые они получают в качестве платы по тарифу.

Хорошим ресурсникам помогут

Износ коммунальной инфраструктуры в Минэкономразвития определяют как «предельно высокий» — 70 процентов. Доля нуждающихся в замене сетей водоснабжения и водоотведения превышает 40 процентов, в теплоснабжении составляет около трети. В связи с этим конкретные программы модернизации жизненно необходимы, считает зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. Они, по ее словам, формируются и сейчас, но весьма бессистемно, из-за чего их результаты не всегда очевидны. «Самый яркий пример — строительство по инвестпрограмме ТЭЦ в Кургане, которая в этом районе оказалась избыточной, из-за чего выросли тарифы», — рассказала «Парламентской газете» депутат.

В регионах, где за обновлением коммунальной инфраструктуры пристально следят, работать властям приходится в ручном режиме, что тоже не очень хорошо, отметила Разворотнева. Поэтому введение ключевых показателей инвестпрограмм — надежности, качества, энергоэффективности — очень важно.

С организациями, которые будут утверждать и четко исполнять свои программы, государство станет заключать долгосрочные соглашения. Ресурсникам гарантируют стабильные тарифы, то есть, обновив инфраструктуру и исключив потери, они смогут экономить.

Государство тоже строит

Хорошо, когда у компании есть план, что она будет строить, а что ремонтировать в ближайшие годы. Но большинство российских водоканалов не может принять и исполнить программы модернизации без помощи государства, считает глава комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков. К решению проблемы, по его мнению, неплохо бы подключиться и застройщикам, которые могут инвестировать в коммунальную инфраструктуру, а государство должно на понятных условиях софинансировать замену труб.

С тем, что без помощи властей ресурсникам не обойтись, согласен и глава некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. При этом он считает логичным требование к компаниям утверждать инвестпрограммы: «Если в тарифе есть инвестиционная составляющая, то есть все мы платим за ремонт труб, то это нужно делать».

С этого года в России действует комплексная программа модернизации коммунальной отрасли. По ней до 2027 года предполагалось ежегодно выделять на финансирование соответствующих проектов 150 миллиардов рублей. Однако, как обратили внимание в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), в бюджете на 2023 и 2024 годы на эти цели заложено только 130 миллиардов. «С таким объемом финансирования будет тяжело добиться поставленных целей в повышении темпов обновления сетей с нынешних двух до пяти процентов в год», — указали в РАВВ.