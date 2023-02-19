Умер вокалист групп Pharaoh, Control Denied и Psycho Scream Тим Аймар

Скончался легендарный для ценителей тяжелой музыки вокалист Тим Аймар. Начиная с середины 80-х Тим работал как минимум в десятке групп, но особо памятен двумя - по прогрессив-проекту Чака Шульдинера Control Denied и пауэр-металлическому Pharaoh.
Сообщение о смерти Тима появилось на аккаунте Pharaoh. Артисту было 59 лет. Причина не названа.
Тим Аймар родился 4 сентября 1963 года. Начинал в группе С 313, затем присоединился к Triple X, в 1991-м записав с ней альбом, дальше была Psycho Scream, коллега по которой познакомил Тима с Шульдинером.
Чак Шульдинер, фронтмен проекта Death, крестный отец death metal и один из наиболее важных людей в экстремальной музыке, умер во Флориде от рака мозга в декабре 2001 года. Музыканту было 34 года. Чак до последнего работал над песнями для второго альбома Control Denied. Дебютная пластинка проекта The Fragile Art of Existence стала последней студийной записью Чака.