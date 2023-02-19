Умер вокалист групп Pharaoh, Control Denied и Psycho Scream Тим Аймар

Скончался легендарный для ценителей тяжелой музыки вокалист Тим Аймар. Начиная с середины 80-х Тим работал как минимум в десятке групп, но особо памятен двумя - по прогрессив-проекту Чака Шульдинера Control Denied и пауэр-металлическому Pharaoh.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Сообщение о смерти Тима появилось на аккаунте Pharaoh. Артисту было 59 лет. Причина не названа.

Тим Аймар родился 4 сентября 1963 года. Начинал в группе С 313, затем присоединился к Triple X, в 1991-м записав с ней альбом, дальше была Psycho Scream, коллега по которой познакомил Тима с Шульдинером.