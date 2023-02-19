На "Красной поляне" закрыли все горнолыжные трассы из-за непогоды

На курорте «Красная Поляна» в Сочи закрыли все горнолыжные трассы. Они перестали функционировать с утра, 19 февраля, сообщает сочинский городской портал со ссылкой на пресс-службу курорта.

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Власти отмечают, что пошли на этот шаг ради безопасности туристов и спортсменов.

Выходные в Сочи отметились неблагоприятными погодными условиями. К 19 февраля в горах усилился снегопад, возросла опасность схода лавин.

На других курортах также наступила не лучшая пора для катания и отдыха.

На «Розе Хутор» для катания открыты только трассы от 1350 метров. Курорт «Газпром» открыл несколько трасс, но выступил с предупреждением, что в любой момент они могут быть закрыты из-за опасности лавин.

«Вести-Сочи» передают, что на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 19 и 20 февраля в прибрежной части ожидается дождь, в горах прогнозируют снегопад.

Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и походов в горы.