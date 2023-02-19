В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
6 минут назад

На "Красной поляне" закрыли все горнолыжные трассы из-за непогоды

Майк Габриелян

На курорте «Красная Поляна» в Сочи закрыли все горнолыжные трассы. Они перестали функционировать с утра, 19 февраля, сообщает сочинский городской портал со ссылкой на пресс-службу курорта.

На "Красной поляне" закрыли все горнолыжные трассы из-за непогоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти отмечают, что пошли на этот шаг ради безопасности туристов и спортсменов.

Выходные в Сочи отметились неблагоприятными погодными условиями. К 19 февраля в горах усилился снегопад, возросла опасность схода лавин.

На других курортах также наступила не лучшая пора для катания и отдыха.

На «Розе Хутор» для катания открыты только трассы от 1350 метров. Курорт «Газпром» открыл несколько трасс, но выступил с предупреждением, что в любой момент они могут быть закрыты из-за опасности лавин.

«Вести-Сочи» передают, что на курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, 19 и 20 февраля в прибрежной части ожидается дождь, в горах прогнозируют снегопад.

Сочинцам и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и походов в горы.

Ранее на сочинский берег шторм вынес два искореженных легковых автомобиля.

Общество,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий