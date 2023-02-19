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20 минут назад

В Санкт-Петербурге участковый застал учителя физкультуры в вебкам-студии

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге участковый накрыл вебкам-студию в квартире и обнаружил там школьного учителя физической культуры, сообщается в Telegram-канале Mash на Мойке.

В Санкт-Петербурге участковый застал учителя физкультуры в вебкам-студии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Петербуржский участковый в качестве профилактики обходил свой участок. Он заметил, что одна из квартир, расположенных на 6-й Советской улице, оборудована как вебкам-студия. Внутри находились четыре девушки от 24 до 38 лет и 22-летний молодой человек.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности нарушителей. Девушки не имеют официальных мест работы, а вот молодой человек является учителем физкультуры.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Уточняется, что учитель физкультуры не является организатором вебкам-студии.

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