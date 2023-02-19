Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Bell

В России заблокировали сайт The Bell (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-изданию, который использовал домен io. Сайт больше не открывается для пользователей, находящихся в России. Это подтверждает сервис мониторинга Reg.ru.

При этом у пользователей за границей сайт продолжает работать.

Представители издания пока не комментировали блокировку ресурса.

The Bell признали иноагентом в конце 2022 года. Издание создано в 2017 году бывшим шеф-редактором РБК и экс-главредом сайта «Ведомостей» Елизаветой Осетинской (признана в РФ иноагентом). Сайт специализировался на бизнес-новостях и политике.