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В Гидрометцентре спрогнозировали раннюю весну и бесснежный март

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Приближающийся первый месяц весны будет близок к климатическим нормам. Температура лишь в отдельных регионах превысит обычные значения, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Россиянам рассказали о погоде в марте
© Российская Газета

Так, в Москве по ночам еще может подмораживать до минус 5 градусов. А днем уже возможны плюсовые температуры - до плюс 6 градусов.При похолоданиях температура может опускаться до минус 10-15 градусов по ночам. А днем не превышать 3 градуса тепла. Такая погода характерна и для других центральных регионов.

По прежним нормам, устойчивый переход через ноль в сторону положительных значений происходил в последние дни марта. Но по принятым в прошлом году обновленным нормам, теплая погода устанавливается с 20-х чисел марта. Это означает, что и ночи становятся теплыми - без заморозков.

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Март - самый сухой месяц года. Осадков в центральных областях выпадает мало - в среднем 34 мм. Не станет исключением и март 2023 года.

Самая низкая температура в первый весенний месяц в Москве была 4 марта 1913 года. Тогда на улице стоял лютый мороз - минус 32 градуса. А наиболее теплый день в марте Гидрометцентр зафиксировал совсем недавно - в 2014-м. 25 марта воздух прогрелся до плюс 19,7 градуса.

Холоднее обычного будет в южных регионах. Хотя на черноморском побережье уже возможно повышение температуры до плюс 18 градусов. Не слишком теплый март ожидается на Урале и в Сибири.

При этом самыми холодными точками в России в марте 2023 года статут Якутия (там по ночам температура может опускаться до минус 45) и Таймыр (там может быть до минус 40).

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