Вильфанд предупредил о холодах в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни на Чукотке ожидаются морозы до минус 43 градусов, а в Якутии – до минус 45.

"21 и 22 февраля температура в Ставрополье , республиках Северного Кавказа минимальные значения ожидаются минус 15-22 градуса. Это очень холодно для юга европейской части России", - сказал Вильфанд.

Кроме Чукотки и Якутии, холодно будет также и на Камчатке, где ожидается до минус 32 градусов. По словам метеоролога, такая температура для Камчатки считается низкой и опасной. Ранее Вильфанд также пообещал москвичам ""мужские" морозы в праздничные выходные. По его прогнозам, в столице будет до минус 17 градусов 23 февраля.