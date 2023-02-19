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23 минуты назад

Вильфанд предупредил о холодах в ряде регионов России

Газета.Ruиещё 1

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие дни на Чукотке ожидаются морозы до минус 43 градусов, а в Якутии – до минус 45.

Вильфанд предупредил о холодах в ряде регионов России
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"21 и 22 февраля температура в Ставрополье, республиках Северного Кавказа минимальные значения ожидаются минус 15-22 градуса. Это очень холодно для юга европейской части России", - сказал Вильфанд.

Кроме Чукотки и Якутии, холодно будет также и на Камчатке, где ожидается до минус 32 градусов. По словам метеоролога, такая температура для Камчатки считается низкой и опасной. Ранее Вильфанд также пообещал москвичам ""мужские" морозы в праздничные выходные. По его прогнозам, в столице будет до минус 17 градусов 23 февраля.

Общество,Роман Вильфанд,
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