Как оформить инвалидность по новым правилам

Россиянам, оформляющим инвалидность, хотят разрешить обращаться в вышестоящее бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) дистанционно уже с 1 июня 2023 года. Воспользоваться таким форматом смогут люди, которые намерены привлечь к рассмотрению своей ситуации региональных или федеральных экспертов. Проект соответствующего приказа Минздрава представлен на общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ непосредственно связан с новыми правилами установления инвалидности, которые вступили в силу 1 июля 2022 года.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Экономия средств и сил

Видео дня

Новый документ призван упростить процедуру обращения в вышестоящее бюро МСЭ. Люди, которые не согласны с решением местного бюро, смогут запросить возможность организовать экспертизу дистанционно специалистами главного или федерального бюро.

На сегодняшний день россияне, которых не устраивает решение МСЭ по месту жительства, вынуждены ехать в главное бюро региона. А решение этой инстанции можно оспорить в федеральном бюро МСЭ, которое находится в Москве.

«Ехать для повторного осмотра, порой через всю страну — это очень затратно. И по времени, и по средствам, и по силам. Дистанционный способ позволяет экономить ресурсы, он более современный и удобный для жителей. В ряде случаев заключение можно сделать на основании предоставленных документов», — говорит член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Обжаловать решение врачебной комиссии можно в течение месяца. Для того чтобы оспорить вердикт, нужно составить заявление на пересмотр и подать его в бюро МСЭ, проводившее экспертизу, или в главное бюро МСЭ по региону. В документе необходимо указать наименование бюро, сведения об обжалуемом решении, доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением. Подать заявление можно как в письменном виде во время личного приема, так и через портал госуслуг. Повторную экспертизу должны провести в течение 30 рабочих дней после того, как принято заявление. Если и в региональном бюро получен отказ, человек вправе оспорить его уже в федеральном бюро.

От временного решения — к постоянному

По словам депутата Госдумы, члена Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, вводить дистанционный формат оформления инвалидности начали в период пандемии. «В разгар эпидемии коронавируса дистанционный формат стал временным решением. Мы увидели, что эта практика имеет свои несомненные плюсы и что людям, особенно у которых есть ограничения по здоровью, это очень удобно. Поэтому решили развивать это направление, внедрять дистанционный формат работы на постоянной основе», — отмечает депутат.

Напомним, что в 2020 году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки медико-социальную экспертизу стали проводить заочно, а ранее установленную инвалидность автоматически продлевали на полгода. Эти правила действовали до 1 июля 2022 года.

С 1 июля у россиян появилась возможность самостоятельно выбирать, как проходить медико-социальную экспертизу — очно или дистанционно. Выбор того или иного способа происходит на первом этапе оформления инвалидности — во время обращения в государственную или частную поликлинику.

Далее лечебное учреждение самостоятельно передает направление на экспертизу в бюро МСЭ. Если человек выбрал очный формат, врачебная комиссия проводит процедуру в бюро МСЭ или по месту нахождения человека, при заочной форме обследования заключение делается по документам о результатах диагностики здоровья.

При этом, если обследуемый решает пройти экспертизу очно, он может самостоятельно выбрать удобное время и дату для прохождения всех процедур.

Есть случаи, когда личное присутствие обязательно. В их числе — несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших пациента на МСЭ, или необходимость обследования с помощью специального диагностического оборудования.