Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы"

Более 5 млрд рублей собрано в России благодаря проекту "Народного фронта" "Все для Победы", сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии старта третьего сезона международной премии "Мы вместе" в субботу в Ростове-на-Дону в рамках общероссийского семинара для команд региональных волонтерских штабов.
"Благодаря проекту "Народного фронта" более 1 млн человек в стране смогли быть сопричастными, смогли внести свой вклад. Более 5 млрд рублей в рамках проекта "Все для Победы" "Народного фронта" было собрано в стране. Среди них - предприниматели, которые вкладывали крупные суммы, среди них - пенсионеры, которые иногда приносили тысячу или несколько тысяч рублей", - сообщил он.