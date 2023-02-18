Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы"

"Благодаря проекту "Народного фронта" более 1 млн человек в стране смогли быть сопричастными, смогли внести свой вклад. Более 5 млрд рублей в рамках проекта "Все для Победы" "Народного фронта" было собрано в стране. Среди них - предприниматели, которые вкладывали крупные суммы, среди них - пенсионеры, которые иногда приносили тысячу или несколько тысяч рублей", - сообщил он.