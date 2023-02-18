В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Кириенко сообщил, что благодаря проекту "Все для Победы" в РФ собрано более 5 млрд рублей

ТАСС

Более 5 млрд рублей собрано в России благодаря проекту "Народного фронта" "Все для Победы", сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии старта третьего сезона международной премии "Мы вместе" в субботу в Ростове-на-Дону в рамках общероссийского семинара для команд региональных волонтерских штабов.

Кириенко рассказал о помощи россиян проекту "Все для Победы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Благодаря проекту "Народного фронта" более 1 млн человек в стране смогли быть сопричастными, смогли внести свой вклад. Более 5 млрд рублей в рамках проекта "Все для Победы" "Народного фронта" было собрано в стране. Среди них - предприниматели, которые вкладывали крупные суммы, среди них - пенсионеры, которые иногда приносили тысячу или несколько тысяч рублей", - сообщил он.

Общество,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий