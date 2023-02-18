Мутировавший штамм коронавируса BA.2 вернулся в Россию

По данным Роспотребнадзора , рост заболеваемости вызывает подвариант BA.2 известный как "Стелс-омикрон". В ведомстве отмечают, что модифицированный штамм, претерпевший значительные изменения, постепенно вытесняет доминировавший в России долгое время штамм ВА.5.

При этом, академик Александр Горелов из Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщил, что заражения новым штаммом, как и другими геновариантами, обычно протекают легко, также, как и ОРВИ.