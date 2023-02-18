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33 минуты назад

Мутировавший штамм коронавируса BA.2 вернулся в Россию

runews24.ru

В России фиксируется прирост заболеваемости коронавирусом в последнюю неделю. Он составляет 30%.

Мутировавший штамм коронавируса BA.2 вернулся в Россию
Фото: 

По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости вызывает подвариант BA.2 известный как "Стелс-омикрон". В ведомстве отмечают, что модифицированный штамм, претерпевший значительные изменения, постепенно вытесняет доминировавший в России долгое время штамм ВА.5.

При этом, академик Александр Горелов из Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщил, что заражения новым штаммом, как и другими геновариантами, обычно протекают легко, также, как и ОРВИ.

Общество,Александр Горелов,Роспотребнадзор,
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