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3 часа назад

Сальдо уверен, что Херсон "уже совсем скоро" вернется под контроль России

ТАССиещё 4

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что Херсон в ближайшее время вернется под контроль России.

Сальдо уверен, что Херсон "уже совсем скоро" вернется под контроль России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это произойдет совсем скоро.

"Меня спрашивают: "Что вы думаете по поводу Херсона?". Я думаю одно - что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в РФ", - сказал Сальдо журналистам в субботу в кулуарах семинара для региональных штабов волонтеров акции "Мы вместе".

Сальдо подчеркнул, что Херсон оставлен лишь на время. Он также отметил работу Народного фронта в организации эвакуации. "Была организована крупномасштабная работа по эвакуации жителей. Вот здесь Народный фронт проявил себя с самой сильной стороны - как организаторы, как люди, переживающие за дело. В общем-то практически 150 тыс. жителей Херсона и правобережья были перемещены на левый берег", - сказал врио губернатора.

По его словам, сейчас Народный фронт все больше включается в работу по обеспечению военных.

"Военных на территории Херсонской области много, построены фортификационные сооружения, очень много нужно различного оборудования, военной техники, оружия. Вот здесь Народный фронт снова проявил себя, то есть ребята привозят амуницию, квадрокоптеры, ребята привозят все то, чего не хватает нашим военным", - добавил он.

18 октября 2022 года Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части Херсонской области будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября врио губернатора региона объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона.

Общество,Владимир Сальдо,
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