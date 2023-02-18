Сальдо уверен, что Херсон "уже совсем скоро" вернется под контроль России

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил уверенность, что Херсон в ближайшее время вернется под контроль России.

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По его словам, это произойдет совсем скоро.

"Меня спрашивают: "Что вы думаете по поводу Херсона?". Я думаю одно - что в ближайшее время, уже совсем скоро, Херсон будет снова в полном составе Херсонской области в РФ", - сказал Сальдо журналистам в субботу в кулуарах семинара для региональных штабов волонтеров акции "Мы вместе".

Сальдо подчеркнул, что Херсон оставлен лишь на время. Он также отметил работу Народного фронта в организации эвакуации. "Была организована крупномасштабная работа по эвакуации жителей. Вот здесь Народный фронт проявил себя с самой сильной стороны - как организаторы, как люди, переживающие за дело. В общем-то практически 150 тыс. жителей Херсона и правобережья были перемещены на левый берег", - сказал врио губернатора.

По его словам, сейчас Народный фронт все больше включается в работу по обеспечению военных.

"Военных на территории Херсонской области много, построены фортификационные сооружения, очень много нужно различного оборудования, военной техники, оружия. Вот здесь Народный фронт снова проявил себя, то есть ребята привозят амуницию, квадрокоптеры, ребята привозят все то, чего не хватает нашим военным", - добавил он.