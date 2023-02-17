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46 минут назад

Известный российский актер рассказал о проблемных соседях

Lenta.ruиещё 1

Известный российский актер Алексей Маклаков рассказал, что живет в одном доме с проблемными соседями, которые много лет подряд делают ремонт. Информацией об этом он поделился в интервью изданию «Газета.ру».

Известный российский актер рассказал о проблемных соседях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист ответил на вопрос, сталкивался ли он с проблемными соседями и каким образом решал возникающие разногласия. По словам Маклакова, в данный момент жильцы дома, находящиеся на верхнем и нижнем этажах, занимаются ремонтом своих помещений более восьми лет. В связи с этим актер добавил, что россияне обладают стойкостью к любым препятствиям.

«Вот сейчас только затихли соседи на верхнем и нижнем этажах, которые делают ремонт уже на протяжении восьми лет. Я думаю, надо создавать теперь сериал "Ремонт". Россияне — потрясающей живучести люди, мы выдерживаем все, нам любые невзгоды по плечу. Я думаю, что наша страна этим и отличается, что мы умеем ладить», — убежден актер.

В ноябре глава московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры» Александр Арутюнов дал россиянам совет по борьбе с шумными соседями. По словам юриста, решение конфликта в суде отнимает много ресурсов, однако, если наладить отношения не выходит, для подачи жалобы нужны доказательства правонарушений в виде документов, в том числе медицинских.

Общество,Алексей Маклаков,Александр Арутюнов,
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