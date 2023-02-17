Известный российский актер рассказал о проблемных соседях

Известный российский актер Алексей Маклаков рассказал, что живет в одном доме с проблемными соседями, которые много лет подряд делают ремонт. Информацией об этом он поделился в интервью изданию «Газета.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артист ответил на вопрос, сталкивался ли он с проблемными соседями и каким образом решал возникающие разногласия. По словам Маклакова, в данный момент жильцы дома, находящиеся на верхнем и нижнем этажах, занимаются ремонтом своих помещений более восьми лет. В связи с этим актер добавил, что россияне обладают стойкостью к любым препятствиям.

«Вот сейчас только затихли соседи на верхнем и нижнем этажах, которые делают ремонт уже на протяжении восьми лет. Я думаю, надо создавать теперь сериал "Ремонт". Россияне — потрясающей живучести люди, мы выдерживаем все, нам любые невзгоды по плечу. Я думаю, что наша страна этим и отличается, что мы умеем ладить», — убежден актер.