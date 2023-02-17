Врачи рассказали об изменении состояния отца Киркорова

Состояние отца Филиппа Киркорова Бедроса улучшилось. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, его перевели из реанимации в кардиологическое отделение.

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«Состояние Бедроса Филипповича улучшилось. Врачи говорят, что курс лечения дал положительный результат», — заявил собеседник телеканала.

Напомним, что Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из столичных больниц 9 февраля. Как сообщали СМИ, ему вызвали скорую помощь после жалоб на затрудненное дыхание и падение давления. По словам сиделки, в ходе последнего обследования у певца было обнаружено скопление «до литра жидкости» в правом легком Киркорова.