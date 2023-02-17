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49 минут назад

СМИ рассказали о состоянии госпитализированного отца Киркорова

Никита Бородкин

Состояние отца Филиппа Киркорова Бедроса улучшилось. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, его перевели из реанимации в кардиологическое отделение.

Врачи рассказали об изменении состояния отца Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Состояние Бедроса Филипповича улучшилось. Врачи говорят, что курс лечения дал положительный результат», — заявил собеседник телеканала.

Напомним, что Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из столичных больниц 9 февраля. Как сообщали СМИ, ему вызвали скорую помощь после жалоб на затрудненное дыхание и падение давления. По словам сиделки, в ходе последнего обследования у певца было обнаружено скопление «до литра жидкости» в правом легком Киркорова.

В результате 90-летней Киркоров-старший перенес манипуляцию на легком, у него стабилизировалось давление, исчезла отдышка. Вместе с тем врачи все еще оценивают состояние певца как средней тяжести.

Общество,Филипп Киркоров,
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