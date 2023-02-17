В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Шереметьево не справляется с наплывом желающих улететь

News.ru

московском аэропорту Шереметьево 17 февраля образовались гигантские очереди на регистрацию, сообщает телеканал «Москва 24». Отмечается, что сотрудники столичной воздушной гавани не справляются с таким огромным потоком желающих улететь пассажиров.

Шереметьево не справляется с наплывом желающих улететь
Фото: News.ruNews.ru

Как сообщили очевидцы, около 50 человек уже опаздывают на рейсы. Одновременно на сайте с расписанием полетов сообщается, что в московских аэропортах утром отменены и задержаны почти 20 рейсов.

В конце прошлого года в московских аэропортах из-за снегопада отменили или задержали более 60 рейсов, следует из информации сервиса «Яндекс.Расписания». В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево всего задержано 39 рейсов и отменено 22.

Согласно сервису «Яндекс.Расписания», во Внуково были задержаны восемь рейсов, еще восемь отменено, в Домодедово задержано 18 рейсов, девять отменено, в Шереметьево задержано 13 рейсов, пять отменено.

Общество,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий