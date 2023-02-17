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1 час назад

На Ставрополье объявили экстренное предупреждение из-за снегопада

ТАССиещё 1

Экстренные службы Ставропольского края предупредили о сильном снегопаде в регионе в ближайшие сутки. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В российском регионе объявили экстренное предупреждение
Фото: ТАССТАСС

"Поступило экстренное предупреждение. По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период времени 16:00 до 18:00 и до конца суток 17 февраля, далее ночью и утром 18 февраля 2023 года на всей территории края прогнозируется очень сильный снег", - говорится в сообщении.

Ухудшающиеся погодные условия отмечают в краевом управлении ГИБДД. В Telegram-канале управления водителей предупреждают о возможном осложнении ситуации на дорогах, призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта.

До начала февраля зима на Ставрополье была теплой и практически бесснежной. После этого в регионе начался период затяжных снегопадов. Значительный объем осадков ухудшает транспортное сообщение. В течение рабочей недели в крае вводили временные ограничения на региональных трассах, также перекрывали выезд из региона в направлении Краснодара и Элисты, аэропорт Ставрополя 13 февраля не смог принять рейсы из-за снегопадов.

Общество,ГИБДД,
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