"Такие агентства много где есть, за деньги они все сделают. Но аргентинские власти не хотят, чтобы все это превратилось в медицинский туризм по рождению детей, когда приезжает семья, женщина рожает, ребенок получает гражданство, мама - вид на жительство, а потом они все уезжают.



При этом в случае отъезда из Аргентины человек может потерять эти льготы и гражданство, прежде всего мама. То есть позиция аргентинских властей такова: если уж вы приехали в страну и родили, то оставайтесь и живите здесь. При этом вы должны купить или снять каку-то недвижимость, показать, что у вас есть доходы. В этой сфере наводят порядок", - сказала она.