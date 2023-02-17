«Это не массовое явление»: эксперт о приезде в Аргентину беременных россиянок
Директор Центра экономических исследований Института Латинской Америки РАН Людмила Симонова в разговоре с Рамблером прокомментировала сообщения о возросшем потоке беременных россиянок, отправляющихся в Аргентину для родов.
Да, россиянки едут рожать в Аргентину. Это не массовое явление, но такие случаи есть. Роды в Аргентине дают ребенку гражданство этой страны, а также облегчают процесс получения гражданства матерью... Плюсы гражданства латиноамериканских государств, в частности Аргентины, - это свободный въезд в Евросоюз и ряд других стран - визы получать не нужно, поэтому этим пользуются. Но в последнее время аргентинские власти решили навести порядок в этой сфере, потому что все это связано с коррупцией.Людмила Симонова Директор Центра экономических исследований Института Латинской Америки РАН
Эксперт также подтвердила данные о работающих в Аргентине агентствах, которые помогают иностранцам, в том числе россиянкам, рожать в стране.
"Такие агентства много где есть, за деньги они все сделают. Но аргентинские власти не хотят, чтобы все это превратилось в медицинский туризм по рождению детей, когда приезжает семья, женщина рожает, ребенок получает гражданство, мама - вид на жительство, а потом они все уезжают.
При этом в случае отъезда из Аргентины человек может потерять эти льготы и гражданство, прежде всего мама. То есть позиция аргентинских властей такова: если уж вы приехали в страну и родили, то оставайтесь и живите здесь. При этом вы должны купить или снять каку-то недвижимость, показать, что у вас есть доходы. В этой сфере наводят порядок", - сказала она.
Сообщения об интересе американских властей к ситуации со въезом в Аргентину беременных россиянок Симонова назвала "фейковыми".
"В США достаточно жесткое миграционное законодательство. Да, аргентинцы могут получить американскую визу на 10, но при определенных условия. Просто так гражданам Аргентины их не выдают", - подчеркнула Симонова.
Ранее сообщалось, что Власти Аргентины начали проверки в связи с возросшим потоком в страну беременных россиянок. В стране в последнее время наблюдается бум "родильного туризма" среди граждан России из-за возможности получения гражданства страны ребенком и его родителями.
На прошлой неделе несколько беременных россиянок были задержаны в аэропорту, а некоторым во въезде было отказано. Позже власти страны изменили свое решение, женщинам было позволено въехать.
Вместе с тем газета La Nacion со ссылкой на источники ранее сообщила, что Вашингтон обратился в суд Аргентины с просьбой предоставить информацию по делу о въезде в страну беременных россиянок.