Синоптик пообещал реинкарнацию зимы в Москве

Он рассказал, что приближаются морозы, которых не было с Рождества. "С 21 до 24 февраля ночные температуры составят -13…-18 градусов, а дневные - около -10, - объяснил синоптик RT. - В понедельник-ночь на вторник закончится снег, и после этого начнется понижение температуры".