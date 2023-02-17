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10 минут назад

Синоптик Шувалов пообещал реинкарнацию зимы в Москве

Российская Газета

На следующей неделе в Москве случится реинкарнация зимы. Об этом заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик пообещал реинкарнацию зимы в Москве
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Он рассказал, что приближаются морозы, которых не было с Рождества. "С 21 до 24 февраля ночные температуры составят -13…-18 градусов, а дневные - около -10, - объяснил синоптик RT. - В понедельник-ночь на вторник закончится снег, и после этого начнется понижение температуры".

По словам Шувалова, уже в выходные, 25 и 26 февраля, от сильных холодов, возможно, и не останется следа.

Общество,Александр Шувалов,
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