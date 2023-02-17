В восьми городах Сибири продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Метеорологи продлили в восьми городах Сибири срок действия режима неблагоприятных метеорологических условий, при котором предприятиям рекомендуется снизить выбросы в атмосферу, сообщается на сайтах региональных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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"В период с 18:00 (14:00 мск) 17 февраля до 23:00 (19:00 мск) 18 февраля на территории Кемерово, в период с 18:00 (14:00 мск) 17 февраля до 18:00 (14:00 мск) 18 февраля на территории Новокузнецка, Прокопьевска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В Барнауле и Бийске аналогичный режим продлен до 13:00 (09:00 мск), в Новосибирске - до 18:00 (14:00 мск) 18 февраля. В Минусинске и Омске, по данным Среднесибирского и Обь-Иртышского УГМС, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 19:00 (15:00 мск) и 21:00 (18:00 мск) 17 февраля соответственно.