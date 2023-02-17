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1 час назад

В восьми городах Сибири продлили режим неблагоприятных метеоусловий

ТАСС

Метеорологи продлили в восьми городах Сибири срок действия режима неблагоприятных метеорологических условий, при котором предприятиям рекомендуется снизить выбросы в атмосферу, сообщается на сайтах региональных управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В восьми городах Сибири продлили режим неблагоприятных метеоусловий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В период с 18:00 (14:00 мск) 17 февраля до 23:00 (19:00 мск) 18 февраля на территории Кемерово, в период с 18:00 (14:00 мск) 17 февраля до 18:00 (14:00 мск) 18 февраля на территории Новокузнецка, Прокопьевска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В Барнауле и Бийске аналогичный режим продлен до 13:00 (09:00 мск), в Новосибирске - до 18:00 (14:00 мск) 18 февраля. В Минусинске и Омске, по данным Среднесибирского и Обь-Иртышского УГМС, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 19:00 (15:00 мск) и 21:00 (18:00 мск) 17 февраля соответственно.

При неблагоприятных метеоусловиях в городах зачастую образуется смог, источником которого становятся выхлопные газы и выбросы заводов. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

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