Стало известно о переводе Сванидзе в другую клинику

Состояние здоровья журналиста Николая Сванидзе улучшилось, принято решение о его переводе в другую больницу. Об этом пишет Рен ТВ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам источника, врачам удалось справиться с очень тяжелой ситуацией и стабилизировать состояние телеведущего, однако родственники настояли на том, чтобы его перевели в другую клинику.

Источник подчеркнул, что при поступлении Сванидзе очень плохо себя чувствовал, у него наблюдалась острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточностью. Кроме того, у него диагностировали двустороннюю пневмонию на фоне которой развился сепсис, поэтому о выздоровлении пока говорить рано.

«Помимо этого у Сванидзе тяжелое хроническое заболевание, которое практически не поддается полному лечению, и потребуется длительная реабилитация», – добавил источник.

Ранее сообщалось, что Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна, однако оставили подключенным к ИВЛ. Его состояние оставалось стабильно тяжелым.