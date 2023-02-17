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46 минут назад

СМИ: Сванидзе переводят в другую клинику

Елена Прошина

Состояние здоровья журналиста Николая Сванидзе улучшилось, принято решение о его переводе в другую больницу. Об этом пишет Рен ТВ.

Стало известно о переводе Сванидзе в другую клинику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, врачам удалось справиться с очень тяжелой ситуацией и стабилизировать состояние телеведущего, однако родственники настояли на том, чтобы его перевели в другую клинику.

Источник подчеркнул, что при поступлении Сванидзе очень плохо себя чувствовал, у него наблюдалась острая сердечная, дыхательная и почечная недостаточностью. Кроме того, у него диагностировали двустороннюю пневмонию на фоне которой развился сепсис, поэтому о выздоровлении пока говорить рано.

«Помимо этого у Сванидзе тяжелое хроническое заболевание, которое практически не поддается полному лечению, и потребуется длительная реабилитация», – добавил источник.

Ранее сообщалось, что Николая Сванидзе вывели из медикаментозного сна, однако оставили подключенным к ИВЛ. Его состояние оставалось стабильно тяжелым.

СМИ: журналиста Сванидзе госпитализировали с пневмонией

Напомним, тележурналист был госпитализирован 6 февраля в крайне тяжелом состоянии. У Сванидзе диагностировали отек легких и подключили к аппарату ИВЛ. Через несколько дней его состояние стабилизировалось.

Общество,Николай Сванидзе,
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