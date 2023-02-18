В МВД рассказали о 10 основных схемах телефонных мошенников

Телефонные мошенники за последнее время не придумали принципиально новых способов хищения денег, меняются только сценарии, которые они используют. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

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"За последнее время принципиально новых способов не появилось, изменяются сценарии", - сказал собеседник агентства. По его словам, телефонные мошенники используют десять основных схем телефонного мошенничества.

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Одна из схем обмана людей по телефону заключается в том, что мошенник звонит с неизвестного номера, представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинен в совершении того или иного преступления. Например, речь может идти о ДТП, хранении оружия или наркотиков, нанесении тяжких телесных повреждений и даже убийства. Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции, который уверенно сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом, и для решения вопроса необходима определенная сумма, которую следует привезти в оговоренное место или передать какому-либо человеку.

Еще один из основных сценариев, который используют мошенники, это СМС с просьбой о помощи. "Абонент получает на мобильный телефон сообщение: "У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам". Нередко добавляется обращение "мама", "друг" или другие", - сказали в пресс-центре. Такому варианту мошенничества особенно трудно противостоять пожилым или слишком юным владельцам телефонов. Дополнительную опасность представляют упростившиеся схемы перевода денег на счет.

В МВД отметили, что развитие технологий и сервисов мобильной связи упрощает схемы мошенничества. Так, на телефон приходит сообщение с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. При этом просьба может быть обоснована любой причиной - помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью и так далее. "После того как происходит звонок по указанному номеру телефона, осуществляется длительное удержание на линии, в связи с чем со счета списываются крупные суммы", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего это развлекательные сервисы, в которых услуги оказываются по телефону и дополнительно взимается плата за сам звонок. Реклама таких сервисов всегда информирует о том, что звонок платный. Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок.

Телефонные вирусы

В МВД отметили, что очень часто используется форма мошенничества с использованием телефонных вирусов. "На телефон абонента приходит сообщение следующего вида: "Вам пришло MMS-сообщение. Для получения пройдите по ссылке...". При переходе по указанному адресу на телефон скачивается вирус и происходит списание денежных средств со счета", - рассказали в пресс-центре.

Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или при скачивании мобильного контента абоненту приходит следующее предупреждение: "Вы собираетесь отправить сообщение на короткий номер ..., для подтверждения операции, отправьте сообщение с цифрой 1, для отмены - с цифрой 0". При отправке подтверждения со счета абонента списываются денежные средства. "Мошенники используют специальные программы, которые позволяют автоматически генерировать тысячи таких сообщений. Сразу после перевода денег на фальшивый счет они снимаются с телефона", - пояснили в ведомстве.

Выигрыш в лотерее

В связи с проведением всевозможных рекламных акций, лотерей и розыгрышей, особенно с участием радиостанций, мошенники часто используют их для прикрытия своей деятельности и обмана людей. Так, достаточно распространенными стали случаи, когда на мобильный телефон абонента поступает звонок якобы от ведущего популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем в лотерее, организованной радиостанцией и оператором мобильной связи. Для получения приза необходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию.

Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник "призового отдела" и подробно объясняет условия игры: просит представиться и назвать год рождения; грамотно убеждает в честности акции - нет никаких взносов, переигровок и прочих моментов. Затем он спрашивает, может ли абонент перевести на свой номер деньги с карты экспресс-оплаты на определенную сумму (от $300 и выше). Он также объясняет, что в течение часа необходимо подготовить карты экспресс-оплаты любого номинала на указанную сумму и еще раз перезвонить для регистрации и присвоения персонального номера победителя, сообщает номер, куда надо перезвонить, поясняет порядок последующих действий для получения приза.

"С 10:00 до 20:00 такого-то числа абоненту необходимо с паспортом, мобильным телефоном и присвоенным персональным номером прибыть по указанному адресу для оформления радостного события. Если по каким-то причинам абонент не сможет в течение часа купить экспресс-карту, то все равно должен позвонить для согласования дальнейших действий", - рассказали в МВД.

Затем мошенник объясняет порядок активации карт: стереть защитный слой, позвонить в призовой отдел, при переключении на оператора сообщить свои коды. Якобы оператор их активирует на номер абонента, а призовой отдел контролирует правильность его действий, после чего присваивает ему персональный номер, с которым "победитель" должен ехать за призом. "Но если вы предложите самостоятельно активировать карты на свой номер и приехать с доказательными документами из сотовой компании, то это объявят нарушением правил рекламой акции", - отметили в ведомстве.

Штрафные санкции и угроза отключения номера, ошибочный перевод средств

Как отметили в МВД, часто телефонные мошенники прибегают к угрозам отключения номера и якобы введения штрафных санкций. Так, злоумышленник представляется сотрудником службы технической поддержки оператора мобильной связи и сообщает, что произошло нарушение условий договора. Якобы абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора, и не внес своевременно оплату. Иногда людям говорят, что они якобы воспользовались услугами роуминга без предупреждения и другие уловки. "Для предотвращения отключения номера абоненту предлагается купить карты экспресс-оплаты и сообщить их коды, перевести на свой номер сумму штрафа и набрать код, перевести средства на указанный номер", - рассказали в ведомстве.

При этом, пользуясь тем, что потеря номера может стать критической, мошенник запугивает абонента, в результате чего получает возможность присвоить себе деньги - с карт экспресс-оплаты либо напрямую со счета телефона.

Кроме того, телефонные мошенники похищают деньги под предлогом якобы ошибочного перевода денег. "Абоненту поступает СМС-сообщение о поступлении средств на счет, переведенных с помощью услуги "Мобильный перевод" либо с терминала оплат услуг. Сразу после этого поступает звонок и абоненту сообщается об ошибочном переводе денег, в связи с чем просят вернуть их обратно тем же "Мобильным переводом" либо перевести на "правильный" номер. В результате перевода такая же сумма списывается со счета абонента", - пояснили в МВД.

Мошенничества с банковскими картами

Банковская карта - это инструмент для совершения платежей и доступа к наличным средствам на счете, не требующий для этого присутствия в банке. При этом, как отметили в МВД, простота использования банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников. "Абоненту поступает сообщение - "Ваша банковская карта заблокирована". Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. При осуществлении звонка злоумышленник сообщает о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просит сообщить номер карты и пин-код для ее перерегистрации", - сказали в пресс-центре.

Звонки от служб безопасности и представителей госслужб

В МВД рассказали, что распространенным видом телефонного мошенничества является такой сценарий. Абонент берет трубку и слышит: "Я звоню из службы безопасности такого-то банка. Мы зарегистрировали подозрительную операцию, проведенную по вашей карте. Скажите, пожалуйста, вы снимали такую-то сумму с банкомата в Уфе?". Город называется любой. Главное, не тот, в котором находится потенциальная жертва. "Расчет на то, что, понимая нелепость ситуации, оппонент растеряется и испугается. Дальше события развиваются по следующей схеме - мошенник просит назвать личные данные или установить специальное программное обеспечение, защищающее от краж", - сказали в пресс-центре.

При этом в первом случае преступник получает непосредственный доступ к счету и снимает деньги, во втором - в телефон жертвы внедряется вредоносная программа, ворующая личную информацию.

Кроме того, злоумышленники в своих мошеннических схемах часто используют названия структур власти. "Например, представляются сотрудниками полиции. "Легенда" такова: "Мы расследуем факты мошенничества, нам нужна ваша помощь" или "Вы попали под подозрение". Цель одна - усыпить бдительность собеседника, убедив в чистоте намерений, затем выманить интересующую информацию и похитить денежные средства", - отметили в ведомстве.