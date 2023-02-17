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1 час назад

Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания

Алиса Селезнёва

Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова, просившего заменить отбывание срока в колонии принудительными работами. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет РИА Новости.

Суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о замене наказания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

8 июня 2020 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель Lada Сергей Захаров погиб. Суд приговорил Ефремова к семи годам и шести месяцами колонии.

В январе стало известно, что актер подал ходатайство о замене ему оставшейся части наказания на принудительные работы. Однако позднее появилась информация, что Ефремов отозвал прошение.

Сегодня судья вынес решение по этому делу. «Прекратили производство по ходатайству Ефремова», - пояснил представитель суда.

При этом актер принял решение отозвать ходатайство о смягчении наказания добровольно, после консультации с адвокатом, сообщает ТАСС.

«Это решение [принято] мною добровольно, после консультации с защитником, а также без какого-то давления на меня с чьей-либо стороны», - зачитал судья просьбу актера.

Ранее Ефремов заявлял, что за два года нахождения в колонии он успел многое переосмыслить. Он признался, что и раньше хорошо относился к бывшим заключенным, а теперь его мнение и вовсе изменилось. Он отметил, что нашел в тюрьме единомышленников и хобби по специальности.

Общество,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,
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