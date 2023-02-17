Врач пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян

Доктор медицинских наук, врач, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян.

Эксперт отметил, что в России были единичные случаи, но нет речи о вспышки или пандемии. Большое число россиян вакцинированы от натуральной оспы.

Кроме того, болезнь передается только при очень тесном длительном контакте и не с обезьянами, а с грызунами».

По словам доктора медицинских наук, этот вирус циркулирует среди грызунов в Африке, передает «Радио 1».

15 февраля стало известно, что ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении из-за оспы обезьян. Об этом сообщил гендиректор международной организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Nation news.