Врач пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян

Врач Жемчугов пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян
Доктор медицинских наук, врач, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян.
Эксперт отметил, что в России были единичные случаи, но нет речи о вспышки или пандемии. Большое число россиян вакцинированы от натуральной оспы.
Кроме того, болезнь передается только при очень тесном длительном контакте и не с обезьянами, а с грызунами».
По словам доктора медицинских наук, этот вирус циркулирует среди грызунов в Африке, передает «Радио 1».
15 февраля стало известно, что ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении из-за оспы обезьян. Об этом сообщил гендиректор международной организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Nation news.
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