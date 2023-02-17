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Врач Жемчугов пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян

Доктор медицинских наук, врач, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян.

Врач пояснил, почему россиянам не стоит опасаться оспы обезьян
© Вечерняя Москва

Эксперт отметил, что в России были единичные случаи, но нет речи о вспышки или пандемии. Большое число россиян вакцинированы от натуральной оспы.

Кроме того, болезнь передается только при очень тесном длительном контакте и не с обезьянами, а с грызунами».

По словам доктора медицинских наук, этот вирус циркулирует среди грызунов в Африке, передает «Радио 1».

15 февраля стало известно, что ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении из-за оспы обезьян. Об этом сообщил гендиректор международной организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Nation news.

Лихорадка является симптомом тех заболеваний, которые провоцируют повышение температуры тела. Однако помимо высокой температуры она имеет ряд особенностей и негативных последствий. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами, что представляет из себя лихорадка и чем она может быть опасна.

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