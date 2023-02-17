"Ленком" восстановит спектакль "Аквитанская львица", в котором играла Чурикова

Спектакль "Аквитанская львица", который на протяжении нескольких лет шел на сцене "Ленкома", может быть восстановлен. Главную роль в оригинальной постановке играла Инна Чурикова.

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О восстановлении спектакля в новой редакции сообщает KP.RU со ссылкой на директора "Ленкома" Марка Варшавера и режиссера Глеба Панфилова, мужа Инны Чуриковой.

Спектакль поставил Глеб Панфилов в 2010 году. В его основе лежит пьеса американского драматурга Джеймса Гольдмена. Это история об Алеоноре Аквитанской и Генриха II, родителях короля Ричарда Львиное Сердце. Алеонору Аквитанскую в постановке "Ленкома" играла Инна Чурикова.

Варшавер сообщил, что актриса на роль Алеоноры Аквитанской еще не выбрана, последнее слово останется за режиссером Глебом Панфиловым.

Стоит отметить, что в театре в этом плане решили предоставить режиссеру полную свободу, даже если он пригласит на роль Алеоноры Аквитанской актрису со стороны, в "Ленкоме" возражать не будут.

Панфилов же сообщил изданию, что определил круг актрис, сейчас ведет с ними переговоры. Также режиссер намерен в обновленной постановке вернуть спектаклю оригинальное название - "Лев зимой".