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48 минут назад

Арестованная американка влюбилась в российского полицейского

Lenta.ru

Гражданка США Алисия Дэй, арестованная за выгул теленка на Красной площади в Москве, влюбилась в российского полицейского за время проведенное в спецприемнике. Об этом она рассказала NEWS.ru.

По ее словам, она намерена оспорить решение суда о запрете на въезд в Россию сроком 40 лет, чтобы вернуться к любимому. Ради встречи с ним американка даже высказала готовность отсидеть в колонии.

«У меня сильные чувства к нему. Мы с ним уже встречались два раза после того, как я вышла», — призналась Алисия телеканалу «360».

В спецприемнике она провела 13 суток, там были хорошие условия, но ей было скучно. Американка говорит, что полицейские уважали ее и остальных арестантов, среди них она нашла подругу. От скуки Алисия спасалась тем, что принимала душ по пять раз в день.

Троицкий суд Москвы 16 февраля вынес решение о выдворении Дэй из России и запрете въезда в страну на 40 лет. Она не зарегистрировалась, как положено по закону, после прибытия в Россию.

Американка с теленком не сможет въехать в Россию ближайшие 40 лет

31 января полицейские задержали ее за выгул теленка на Красной площади в Москве. Она заявила им, что хотела спасти животное от забоя, а затащить его в центр столицы решила из-за любви к России. После чего суд арестовал Алисию на 13 суток.

Общество,Видео,Алисия Дэй,
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