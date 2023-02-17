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6 минут назад

В МИД дали совет планирующим рожать в Аргентине россиянкам

Елена Прошина

МИД РФ рекомендует россиянкам, планирующим рожать в Аргентине, проверять, по законам ли работают местные консультанты. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД дали совет планирующим рожать в Аргентине россиянкам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В министерстве отметили, что россияне часто пользуются услугами агентств, оказывающих услуги по вопросам иммиграции. МИД советует соотечественникам, планирующим посетить Аргентину для получения медицинской помощи, более тщательно выбирать такие агентства.

«В частности, рекомендовали бы просчитать все возможные риски: удостовериться, что выбранный вами консультант действует в соответствии с аргентинским законодательством и заслуживает доверия», - сообщили в МИД.

Также в министерстве напомнили, что по законодательству, в Аргентине можно находиться без визы не более 90 дней. В противном случае местные власти могут потребовать предъявить обратный билет.

Ранее стало известно, что в аэропорту Аргентины были задержаны несколько россиянок, находившихся на поздних сроках беременности. Женщинам пытались отказать во въезде в страну, так как заподозрили в том, что они пытаются получить вид на жительство через рождение ребенка. В итоге решение суда россиянки опротестовали. Кроме того, начато расследование в отношении агентств, помогавшим женщинам с получением документов.

Общество,МИД России,
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