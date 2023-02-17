В МИД дали совет планирующим рожать в Аргентине россиянкам

МИД РФ рекомендует россиянкам, планирующим рожать в Аргентине, проверять, по законам ли работают местные консультанты. Об этом пишет РИА Новости.

В министерстве отметили, что россияне часто пользуются услугами агентств, оказывающих услуги по вопросам иммиграции. МИД советует соотечественникам, планирующим посетить Аргентину для получения медицинской помощи, более тщательно выбирать такие агентства.

«В частности, рекомендовали бы просчитать все возможные риски: удостовериться, что выбранный вами консультант действует в соответствии с аргентинским законодательством и заслуживает доверия», - сообщили в МИД.

Также в министерстве напомнили, что по законодательству, в Аргентине можно находиться без визы не более 90 дней. В противном случае местные власти могут потребовать предъявить обратный билет.