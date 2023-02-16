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51 минуту назад

Названа зарплата Назарова в МХТ имени Чехова

Елена Прошина

Народный артист России, а также актёр театра, кино и озвучивания Дмитрий Назаров получал 160 тысяч рублей за каждую роль в МХТ имени Чехова. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Названа зарплата Назарова в МХТ имени Чехова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно имеющимся данным, основную часть дохода Назаров получал от рекламы и ролей кино. При этом, как подсчитали в источнике, за свои концерты в Израиле, которые запланированы на 19-27 марта, актёр заработает не более 5,9 млн рублей.

Уволенный из МХТ имени Чехова Дмитрий Назаров покидает Россию с супругой

Напомним, что в январе Дмитрия Назарова уволили из МХТ имени Чехова.

«У Дмитрия Назарова состоялся разговор с художественным руководителем театра, и по результатам этого разговора было принято решение уволить Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву из театра», – рассказал заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

Общество,Вадим Верник,Ольга Васильева,Дмитрий Назаров,
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