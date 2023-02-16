Названа зарплата Назарова в МХТ имени Чехова

Народный артист России , а также актёр театра, кино и озвучивания Дмитрий Назаров получал 160 тысяч рублей за каждую роль в МХТ имени Чехова. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Согласно имеющимся данным, основную часть дохода Назаров получал от рекламы и ролей кино. При этом, как подсчитали в источнике, за свои концерты в Израиле, которые запланированы на 19-27 марта, актёр заработает не более 5,9 млн рублей.