МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов

Московский финансово-юридический университет действует для того, чтобы студенты и аспиранты учились, а не просто получали разнообразные льготы, рассказал представитель вуза. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее в интернете появились публикации о единовременном отчислении 890 аспирантов МФЮА за финансовые задолженности и другие нарушения.

В университете пояснили, что вуз действительно ежегодно отчисляет студентов и аспирантов. Причиной для этой меры являются систематические пропуски занятий, невыполнение учебного плана, неуспеваемость, задержки оплаты за обучение.

МФЮА предъявляет высокие требования к студентам, следит за качеством образования, соблюдением условий контракта, подчеркнул представитель вуза.

По его словам, вуз действует для того, чтобы «студенты учились, а не получали всевозможные льготы, забывая про образование».