В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
11 минут назад

МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов

Елена Прошина

Московский финансово-юридический университет действует для того, чтобы студенты и аспиранты учились, а не просто получали разнообразные льготы, рассказал представитель вуза. Об этом пишет РИА «Новости».

МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее в интернете появились публикации о единовременном отчислении 890 аспирантов МФЮА за финансовые задолженности и другие нарушения.

В университете пояснили, что вуз действительно ежегодно отчисляет студентов и аспирантов. Причиной для этой меры являются систематические пропуски занятий, невыполнение учебного плана, неуспеваемость, задержки оплаты за обучение.

МФЮА предъявляет высокие требования к студентам, следит за качеством образования, соблюдением условий контракта, подчеркнул представитель вуза.

По его словам, вуз действует для того, чтобы «студенты учились, а не получали всевозможные льготы, забывая про образование».

Уточняется, что МФЮА является частным учреждением высшего образования. В аспирантуре предусмотрены 20 бюджетных мест, а также по 700 платных мест на каждом направлении.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий