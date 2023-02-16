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7 минут назад

Жена Филиппенко рассказала, с чем связан отъезд актера

Елена Прошина

Жена народного артиста России Александра Филиппенко Марина Ишимбаева рассказала, что отъезд актёра в Литву связан с «происходящими событиями». Об этом сообщает «Абзац».

Жена Филиппенко рассказала, с чем связан отъезд актера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она также добавила, что сейчас Филиппенко не хочет обсуждать отъезд и собирается «отдохнуть и забыть всю эту гадость».

«Естественно, его отъезд из России связан с происходящими событиями», – сказала Ишимбаева.

Напомним, что ранее об отъезде Филиппенко также высказалась дочь актёра. По её мнению, отъезд отца также связан с политической позицией последнего. Согласно её словам, после того, как Филиппенко выложил в соцсети фото в вышиванке, ему стали отказывать в выступлениях, а театр Моссовета не стал продлевать с ним контракт.

Общество,Александр Филиппенко,
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