Жена Филиппенко рассказала, с чем связан отъезд актера

Она также добавила, что сейчас Филиппенко не хочет обсуждать отъезд и собирается «отдохнуть и забыть всю эту гадость».

Напомним, что ранее об отъезде Филиппенко также высказалась дочь актёра. По её мнению, отъезд отца также связан с политической позицией последнего. Согласно её словам, после того, как Филиппенко выложил в соцсети фото в вышиванке, ему стали отказывать в выступлениях, а театр Моссовета не стал продлевать с ним контракт.