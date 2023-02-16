МФЮА прокомментировал массовое отчисление студентов

Московский финансово-юридический университет (МФЮА) работает для того, чтобы студенты учились, а не просто получали всевозможные льготы. Ежегодно студентов отчисляют каждый год за финансовые задолженности, пропуски и невыполнение учебного плана, заявили РИА Новости в пресс-службе вуза.

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Ранее в телеграм-каналах сообщили о том, что в этом вузе за один день отчислили 890 аспирантов, якобы за финансовые задолженности. Отмечалось, что ректор с аспирантами общаться не стал.

В свою очередь, в МФЮА заявили, что каждый случай рассматривается индивидуально на ученом совете университета.