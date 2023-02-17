Кинг и Чуковский стали самыми издаваемыми писателями в России в 2022 году

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место в списке наиболее издаваемых авторов по художественной литературе в России в 2022 году. Общий тираж его книг составил более 1,3 миллиона экземпляров. Рейтинг был опубликован на сайте Российской книжной палаты.

Фото: depositphotos/Baloncici depositphotos/Baloncici

Вторым самым издаваемым художественным писателем стал Федор Достоевский с общим тиражом более 916 тысяч экземпляров, а третьей стала английская писательница Агата Кристи с общим тиражом 848 тысяч экземпляров. Кроме того, в Российской книжной палате опубликовали рейтинг наиболее издаваемых авторов по детской литературе.

Здесь первое место в списке возглавил Корней Чуковский (общий тираж более 898 тысяч экземпляров), второе место – британская писательница Холли Вебб (753 тысячи экземпляров), третье – автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг (752 тысячи экземпляров).