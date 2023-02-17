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1 час назад

Корней Чуковский и Стивен Кинг стали самыми издаваемыми писателями в России в 2022 году

Москва24иещё 5

Американский писатель Стивен Кинг занял первое место в списке наиболее издаваемых авторов по художественной литературе в России в 2022 году. Общий тираж его книг составил более 1,3 миллиона экземпляров. Рейтинг был опубликован на сайте Российской книжной палаты.

Кинг и Чуковский стали самыми издаваемыми писателями в России в 2022 году
Фото: depositphotos/Baloncicidepositphotos/Baloncici

Вторым самым издаваемым художественным писателем стал Федор Достоевский с общим тиражом более 916 тысяч экземпляров, а третьей стала английская писательница Агата Кристи с общим тиражом 848 тысяч экземпляров. Кроме того, в Российской книжной палате опубликовали рейтинг наиболее издаваемых авторов по детской литературе.

Здесь первое место в списке возглавил Корней Чуковский (общий тираж более 898 тысяч экземпляров), второе место – британская писательница Холли Вебб (753 тысячи экземпляров), третье – автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг (752 тысячи экземпляров).

Ранее сообщалось о том, что российские издатели решили обойти запрет на выпуск международных бестселлеров, начав печатать книги в формате саммари – пересказа без прямого цитирования. К примеру, в формате саммари планируют представить на российском рынке мемуары принца Гарри Spare ("Запасной"). Книга будет содержать пересказ главных тезисов. Мировая премьера работы состоялась 10 января, в РФ произведение недоступно, так как компания Penguin Random House прекратила сотрудничество с Россией на фоне СВО.

Общество,Федор Достоевский,Стивен Кинг,Корней Чуковский,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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