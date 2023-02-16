Названы самые издаваемые писатели в России

Лидером рейтинга был назван Стивен Кинг , чьи книги были изданы тиражом 1 369 500 экземпляров. На второй строчке оказался Федор Достоевский с показателем 916,2 тысячи экземпляров, а замкнула тройку Агата Кристи — 848 тысяч экземпляров.

В прошлом году была названа самая популярная из школьной программы книга у россиян — ею стал роман «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова. Отмечалось, что за год книги «Мастер и Маргарита» продали на 9,1 миллиона рублей. Второе место в рейтинге самых популярных произведений занял роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского, а на третьем месте расположилась эпопея «Война и мир» Льва Толстого.