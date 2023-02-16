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40 минут назад

Названы самые издаваемые писатели в России

Lenta.ruиещё 1

Российская книжная палата опубликовала список самых издаваемых писателей в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Названы самые издаваемые писатели в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Лидером рейтинга был назван Стивен Кинг, чьи книги были изданы тиражом 1 369 500 экземпляров. На второй строчке оказался Федор Достоевский с показателем 916,2 тысячи экземпляров, а замкнула тройку Агата Кристи — 848 тысяч экземпляров.

Среди детских авторов в первую тройку вошли Корней Чуковский (898,7 тысячи экземпляров), Холли Вебб (753 тысячи экземпляров) и Джоан Роулинг (752 тысячи экземпляров).

В прошлом году была названа самая популярная из школьной программы книга у россиян — ею стал роман «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова. Отмечалось, что за год книги «Мастер и Маргарита» продали на 9,1 миллиона рублей. Второе место в рейтинге самых популярных произведений занял роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского, а на третьем месте расположилась эпопея «Война и мир» Льва Толстого.

Общество,Федор Достоевский,Стивен Кинг,Лев Толстой,Корней Чуковский,Михаил Булгаков,Джоан Роулинг,
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