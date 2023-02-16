Четвертый энергоблок Белоярской АЭС остановили на ремонт

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области прекращает свою работу для проведения планового ремонта с 16 февраля, сообщили в пресс-службе станции в четверг.

"С 16 февраля 2023 года четвертый энергоблок Белоярской АЭС остановлен для выполнения плановых работ: перегрузки топлива в реакторе и планово-предупредительного ремонта оборудования", - говорится в сообщении.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации "Росатом"). В эксплуатации Белоярской АЭС находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на нейтронах данного вида. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.