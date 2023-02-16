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17 минут назад

Омбудсмен Львова-Белова попросила у Путина «немножечко денег»

Lenta.ru

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила у президента Владимира Путина «немножечко денег». С такой просьбой она обратилась к президенту лично во время встречи. Кадры с мероприятия публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Омбудсмен Львова-Белова попросила у Путина «немножечко денег»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Львова-Белова заявила, что просит у президента средства для нужд российского движения детей и молодежи. В ответ на просьбу омбудсмена президент заявил, что это — «святое дело», на которое денег не жалко.

Кроме того, на встрече она рассказала Путину, что усыновила подростка из Мариуполя и теперь понимает, что означает быть матерью ребенка с Донбасса.

«Сложно, но друг друга точно любим», — рассказала она.

Ранее Львова-Белова рассказала о настроениях детей Донбасса в российских семьях.

Общество,Политика,Владимир Путин,
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