Омбудсмен Львова-Белова попросила у Путина «немножечко денег»

Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова попросила у президента Владимира Путина «немножечко денег». С такой просьбой она обратилась к президенту лично во время встречи. Кадры с мероприятия публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Львова-Белова заявила, что просит у президента средства для нужд российского движения детей и молодежи. В ответ на просьбу омбудсмена президент заявил, что это — «святое дело», на которое денег не жалко.

Кроме того, на встрече она рассказала Путину, что усыновила подростка из Мариуполя и теперь понимает, что означает быть матерью ребенка с Донбасса.

«Сложно, но друг друга точно любим», — рассказала она.