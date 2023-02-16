Российская участница "Мисс Вселенная" дала совет украинцам

"У меня несколько раз случались нервные срывы в основном из-за того, что я чувствовала давление в соцсетях. Это было очень тяжело. Вот этот хейт, который исходил со стороны украинских пользователей, он был очень большой. Писали совершенно разные вещи, начиная от того, что я недостойна представлять Россию, что это была ошибка организаторов, что они меня позвали, заканчивая тем, что они желали мне смерти. Первые две недели мне было очень тяжело, даже полторы", — вспомнила она.