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45 минут назад

Российская участница "Мисс Вселенная" посоветовала украинским хейтерам обратиться к психотерапевтам

Газета.Ru

Модель Анна Линникова, представлявшая Россию на конкурсе "Мисс Вселенная", посоветовала хейтерам из Украины обратиться к психотерапевтам. Соответствующее заявление она сделала в интервью с Аленой Жигаловой на YouTube-канале "Super".

Российская участница "Мисс Вселенная" дала совет украинцам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Российская участница "Мисс Вселенная" пожаловалась на агрессию в свой адрес со стороны украинцев.

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"У меня несколько раз случались нервные срывы в основном из-за того, что я чувствовала давление в соцсетях. Это было очень тяжело. Вот этот хейт, который исходил со стороны украинских пользователей, он был очень большой. Писали совершенно разные вещи, начиная от того, что я недостойна представлять Россию, что это была ошибка организаторов, что они меня позвали, заканчивая тем, что они желали мне смерти. Первые две недели мне было очень тяжело, даже полторы", — вспомнила она.

Последней каплей, по словам Анны Линниковой, стали сообщения ее подруги из Украины, с которой она познакомилась во время одной из рабочих поездок.

"Я думала, что она адекватная девушка, что мы дружим уже много лет. Она написала мне нелицеприятные вещи и пожелала смерти", — поделилась она.

Девушка посоветовала своим хейтерам из Украины обратиться за помощью к специалистам.

"Мне очень жаль, что люди ведут себя так. Выбирают злобу и негатив вместо того, чтобы пойти к психотерапевту, потратить лишние деньги, но зато чувствовать себя хорошо", — подчеркнула она.

Анна Линникова также рассказала, что против нее на конкурсе "Мисс Вселенная" сложилась целая коалиция во главе с участницами из Украины и Швейцарии. У последней на Украине проживает мама. Однако организаторы конкурса размахивали руками.

"Я разговаривала с СЕО "Мисс Вселенная" о том, что все непросто, что ко мне проявляют агрессию, дискриминацию по национальному происхождению. Но она сказала: "Я ничего не могу сделать. Ты же понимаешь, что ситуация такая, какая есть", — отметила она.

Россиянка убеждена, что участницу из Украины Викторию Апанасенко намеренно настраивали против нее.

"Что касается дирекции "Мисс Украина", я была в шоке. Уже после конкурса проникла в сеть переписка украинской участницы с ее дирекцией, где ее дирекция предлагала ей облить мое платье зеленкой прямо на сцене", — объяснила она.

Несмотря на это, Линникова готова встретиться с Апанасенко на конкурсе "Мисс мира".

"Уже не будет таких эмоций. Я понимаю, что буду наоборот спокойна, на все буду смотреть с некой усмешкой", — заключила она, добавив, что впредь не повторит своих ошибок и не подойдет к ней с сувениром в знак дружбы, как сделала это на конкурсе "Мисс Вселенная".

Общество,Алена Жигалова,
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