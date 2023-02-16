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17 минут назад

Патрушев сообщил о планах ввести режим «контролируемого пребывания» мигрантов

Парламентская газетаиещё 3

Разработан законопроект о введении для мигрантов режима «контролируемого пребывания», российские ведомства организовали обмен информацией о случаях, когда их фиктивно ставили на учет. Об этом в четверг на совещании в Челябинске заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он также рассказал, что в Уральском федеральном округе в прошлом году на миграционный учет поставили около 475 тысяч иностранцев, что на 67% больше, чем годом ранее. В этой связи разработанный законопроект предполагает внедрение алгоритма обмена информацией между ведомствами о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет.

«Приняты меры по усилению контроля за миграционными потоками, повышению эффективности межведомственного взаимодействия в данной сфере. В округе увеличена штатная численность сотрудников подразделений по вопросам миграции, дополнительно приобретены специальная техника и оборудование», — цитирует «Интерфакс» Патрушева.

В 2020 году Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения для иностранцев при въезде в Россию «соглашения о лояльности», нарушение которого повлечет утрату права на пребывание в стране. Среди таких условий нахождения в России предложили определить соблюдение законодательства, неучастие в политической деятельности и в деятельности запрещенных в России организаций и другие обязательства.

Общество,Видео,Николай Патрушев,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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