Разработан законопроект о введении для мигрантов режима «контролируемого пребывания», российские ведомства организовали обмен информацией о случаях, когда их фиктивно ставили на учет. Об этом в четверг на совещании в Челябинске заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он также рассказал, что в Уральском федеральном округе в прошлом году на миграционный учет поставили около 475 тысяч иностранцев, что на 67% больше, чем годом ранее. В этой связи разработанный законопроект предполагает внедрение алгоритма обмена информацией между ведомствами о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет.

«Приняты меры по усилению контроля за миграционными потоками, повышению эффективности межведомственного взаимодействия в данной сфере. В округе увеличена штатная численность сотрудников подразделений по вопросам миграции, дополнительно приобретены специальная техника и оборудование», — цитирует «Интерфакс» Патрушева.