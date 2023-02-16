Россия ограничивает въезд мигрантам

В России разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». Об этом заявил на совещании в Челябинске 16 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Только в УрФО в 2022 году вынесено 1,5 тысяч судебных решений о блокировке интернет-страниц, содержащих информацию о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, продажи поддельных документов

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По словам Патрушева, более девяти тысячам иностранцам в 2022 году был запрещен въезд на территорию РФ, более 500 из них подозревались в причастности к террористической и экстремистской деятельности. Количество выдворенных из России иностранцев выросло в 2,5 раза. Патрушев связал связал эти данные с реализацией решений, принятых год назад на региональном заседании, которое было посвящено противодействию незаконной миграции.

«В прошлом году в УрФО на миграционный учет поставлено почти 475 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, рост составил 67%», — сообщил Патрушев.

Его слова приводит корреспондент URA.RU.