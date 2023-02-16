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14 минут назад

Россия ограничивает въезд мигрантам

Ura.Ru

В России разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». Об этом заявил на совещании в Челябинске 16 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Только в УрФО в 2022 году вынесено 1,5 тысяч судебных решений о блокировке интернет-страниц, содержащих информацию о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, продажи поддельных документов

Россия ограничивает въезд мигрантам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Патрушева, более девяти тысячам иностранцам в 2022 году был запрещен въезд на территорию РФ, более 500 из них подозревались в причастности к террористической и экстремистской деятельности. Количество выдворенных из России иностранцев выросло в 2,5 раза. Патрушев связал связал эти данные с реализацией решений, принятых год назад на региональном заседании, которое было посвящено противодействию незаконной миграции.

«В прошлом году в УрФО на миграционный учет поставлено почти 475 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, рост составил 67%», — сообщил Патрушев.

Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Открытый доклад Патрушева продлился 15-20 минут. Затем совещание началось за закрытыми дверями. Помимо всех уральских губернаторов и полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева, в мероприятии принимают участие представители федеральных структур МВД, Минэнерго РФ, Минпромторга РФ и федеральной таможенной службы. Также в совещании участвует министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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