Путин прислал венок на церемонию прощания с режиссером Абдрашитовым

В Москве в Доме кинематографистов 16 февраля проходит церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым . Об этом сообщает РИА Новости.

Народный артист России Вадим Абдрашитов умер 12 февраля в возрасте 78 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Снял картины "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис" и др.