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1 час назад

Путин прислал венок на церемонию прощания с режиссером Абдрашитовым

Газета.Ru

В Москве в Доме кинематографистов 16 февраля проходит церемония прощания с режиссером Вадимом Абдрашитовым. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин прислал венок на церемонию прощания с режиссером Абдрашитовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин прислал на церемонию прощания венок. На прощание пришли спецпредставитель главы государства по межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ВГИКа Владимир Малышев, режиссер Андрей Смирнов, режиссер Карен Шахназаров, писательница Алла Гербер, близкие, друзья и коллеги покойного.

Народный артист России Вадим Абдрашитов умер 12 февраля в возрасте 78 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Снял картины "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира", "Время танцора", "Охота на лис" и др.

Ранее Путин принес соболезнования родным и близким Абдрашитова. Кинематографиста Путин назвал выдающимся режиссером и педагогом.

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