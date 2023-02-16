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22 минуты назад

Очевидцы описали момент землетрясения на Байкале

Lenta.ru

Жители Иркутской области признались, что ощутили землетрясение, которое произошло в акватории озера Байкал. В беседе с «Лентой.ру» они описали момент, когда почувствовали подземные толчки.

Сейсмособытие интенсивностью 5,9 балла было зафиксировано 16 февраля в 10:35 по местному времени. Очаг находился в 18 километрах от поселка Большое Голоустное. В Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла.

Жительница Иркутска по имени Юлия застала природное явление на работе. Она рассказала, что в свете последних событий в Турции испытала неприятные ощущения и даже желание выскочить на улицу.

«Так как сижу на третьем этаже, чувствовалось четко. Сначала легкие толчки — стол зашатался, ощутимо было. Затем пауза 2-3 секунды — и второй раз толчки, уже посильнее и подольше. Два монитора на столе рядом стоят, визуально было видно, как начали трястись», — описала женщина.

Другая собеседница «Ленты.ру» из Иркутска Дарья ощутила один толчок. «Находилась на четвертом этаже офисного здания. Здание из сэндвич-панелей, поэтому все толчки для нас ощутимы. Было слышно движение мебели, дребезжание стекла», — рассказала она.

В России произошло еще одно землетрясение

Жительница поселка Большое Голоустное, который ближе всего находился к эпицентру землетрясения, сообщила, что ничего не почувствовала и связала это с подвижками льда на Байкале.

«Ничего не ощутила, возможно, потому что была на улице. Вообще, у нас два дня подряд был гул на Байкале — подвижки льда создают волну, от которой все трясется, возможно, поэтому и не обратили внимания. В доме все целое, новых трещин нет», — поделилась Елена.

15 февраля около восточного побережья Камчатки произошло три землетрясения за день магнитудой от 4,7 до 5,8 балла.

Землетрясения разной мощности по всему миру от Европы до Новой Зеландии происходят после ряда мощных подземных толчков в Турции, из-за которых погибли не менее 35 тысяч человек.

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