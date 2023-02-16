Очевидцы описали момент землетрясения на Байкале

Жители Иркутской области признались, что ощутили землетрясение, которое произошло в акватории озера Байкал. В беседе с «Лентой.ру» они описали момент, когда почувствовали подземные толчки.

Сейсмособытие интенсивностью 5,9 балла было зафиксировано 16 февраля в 10:35 по местному времени. Очаг находился в 18 километрах от поселка Большое Голоустное. В Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла.

Жительница Иркутска по имени Юлия застала природное явление на работе. Она рассказала, что в свете последних событий в Турции испытала неприятные ощущения и даже желание выскочить на улицу.

«Так как сижу на третьем этаже, чувствовалось четко. Сначала легкие толчки — стол зашатался, ощутимо было. Затем пауза 2-3 секунды — и второй раз толчки, уже посильнее и подольше. Два монитора на столе рядом стоят, визуально было видно, как начали трястись», — описала женщина.

Другая собеседница «Ленты.ру» из Иркутска Дарья ощутила один толчок. «Находилась на четвертом этаже офисного здания. Здание из сэндвич-панелей, поэтому все толчки для нас ощутимы. Было слышно движение мебели, дребезжание стекла», — рассказала она.

Жительница поселка Большое Голоустное, который ближе всего находился к эпицентру землетрясения, сообщила, что ничего не почувствовала и связала это с подвижками льда на Байкале.

«Ничего не ощутила, возможно, потому что была на улице. Вообще, у нас два дня подряд был гул на Байкале — подвижки льда создают волну, от которой все трясется, возможно, поэтому и не обратили внимания. В доме все целое, новых трещин нет», — поделилась Елена.

15 февраля около восточного побережья Камчатки произошло три землетрясения за день магнитудой от 4,7 до 5,8 балла.