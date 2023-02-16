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12 минут назад

В России выявили 14 740 новых случаев коронавируса за сутки

Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в России зафиксировали 14 740 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

В России выявили 14 740 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 37 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1516 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 11 140 пациентов, отмечается на портале.

Накануне пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич сообщил, что организация продолжает проводить исследования для определения происхождения COVID-19. Недавно международный научный журнал Nature заявил о приостановке ВОЗ расследования происхождения вируса, который побудил пандемию коронавируса. По словам Жазаревича, ВОЗ продолжает запрашивать у Китая эти данные.

В России снова растет число заразившихся коронавирусом. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, какие меры предосторожности стоит соблюдать, чтобы не заразиться, и какие активные вирусы циркулируют уже сегодня.

Общество,ВОЗ,
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