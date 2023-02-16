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29 минут назад

Юристка Троицкая планирует подать иск на Собчак

Газета.Ruиещё 2

Юристка Эльнара Троицкая собирается снова подать в суд на телеведущую Ксению Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Юристка Троицкая планирует подать иск на Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Троицкая планирует подать иск в Верховный суд против Собчак о защите чести. Причиной этому стало видео с участием юристки в социальных сетях ведущей. Женщина утверждает, что ролик опубликован без ее разрешения.

Ранее Троицкая подавала в суд на Собчак и требовала моральную компенсацию в размере 50 млн рублей. Суд отказал в удовлетворении иска. Последующая апелляция юристки также была отклонена.

"К сожалению, суд отказал нам без оснований. Впереди Верховный суд", - заявила Троицкая.

Ранее Собчак осудила отстранение Лии Ахеджаковой из спектаклей театра "Современник".

Общество,Ксения Собчак,
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