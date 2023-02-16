Юристка Троицкая планирует подать иск на Собчак

Юристка Эльнара Троицкая собирается снова подать в суд на телеведущую Ксению Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".
Троицкая планирует подать иск в Верховный суд против Собчак о защите чести. Причиной этому стало видео с участием юристки в социальных сетях ведущей. Женщина утверждает, что ролик опубликован без ее разрешения.
Ранее Троицкая подавала в суд на Собчак и требовала моральную компенсацию в размере 50 млн рублей. Суд отказал в удовлетворении иска. Последующая апелляция юристки также была отклонена.
"К сожалению, суд отказал нам без оснований. Впереди Верховный суд", - заявила Троицкая.
Ранее Собчак осудила отстранение Лии Ахеджаковой из спектаклей театра "Современник".