Юристка Троицкая планирует подать иск на Собчак

Юристка Эльнара Троицкая собирается снова подать в суд на телеведущую Ксению Собчак. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

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Троицкая планирует подать иск в Верховный суд против Собчак о защите чести. Причиной этому стало видео с участием юристки в социальных сетях ведущей. Женщина утверждает, что ролик опубликован без ее разрешения.

Ранее Троицкая подавала в суд на Собчак и требовала моральную компенсацию в размере 50 млн рублей. Суд отказал в удовлетворении иска. Последующая апелляция юристки также была отклонена.

"К сожалению, суд отказал нам без оснований. Впереди Верховный суд", - заявила Троицкая.