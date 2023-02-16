Папа Римский взял под опеку леопарда из Приморья

Папа Римский Франциск взял под опеку леопарда из приморского национального парка «Земля леопарда». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу по связям с общественностью организации Ивана Ракова, понтифик дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа Мартина Фьерро.

Франциск решил взять под опеку леопарда под номером Leo 252M, которого обнаружили у полуострова Гамова. Там этих диких животных не видели очень долгое время.

Как отметил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, желание назвать леопарда появилось у Франциска после того, как он узнал об успехах в деле их спасения этого вида животных от вымирания.