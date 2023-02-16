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28 минут назад

Папа Римский взял под опеку леопарда из Приморья

Никита Бородкин

Папа Римский Франциск взял под опеку леопарда из приморского национального парка «Земля леопарда». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу по связям с общественностью организации Ивана Ракова, понтифик дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа Мартина Фьерро.

Папа Римский взял под опеку леопарда из Приморья
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Франциск решил взять под опеку леопарда под номером Leo 252M, которого обнаружили у полуострова Гамова. Там этих диких животных не видели очень долгое время.

Как отметил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, желание назвать леопарда появилось у Франциска после того, как он узнал об успехах в деле их спасения этого вида животных от вымирания.

Отметим, что полуостров Гамова долгое время страдал от пожаров и действий браконьеров, однако после включения его в нацпарк там стала постепенно восстанавливаться экосистема. Кроме того, здесь открыли оленеферму под руководством АНО «Дальневосточные леопарды».

Общество,ФРАНЦИСК,
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