Пока вы спали: Блинкен о "красной линии" России и землетрясение на Байкале

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Блинкен заявил о «красной линии» России в Крыму

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возможное украинское наступление на Крым «красной линией» для России и дал понять, что Вашингтон не подталкивает к этому Киев, пишет издание Politico.

Такую оценку ситуации глава американского внешнеполитического ведомства дал в ходе онлайн-конференции с группой экспертов. Отвечая на вопрос о том, готовы ли в Вашингтоне помочь украинским властям «реализовать их долгосрочную цель», Блинкен заявил, что США «не поощряют активно Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев», пояснили источники издания.

Россия призвала США доказать непричастность к взрывам на «Северных потоках»

Россия рассматривает взрыв на газопроводах системы «Северный поток» как акт международного терроризма, и призывает США «хотя бы попытаться доказать собственную непричастность» к ним. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря посольства России в Вашингтоне Игоря Гиренко, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

«Российская сторона не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», - подчеркнул дипломат.

Российские банки резко нарастили портфель депозитов

В 2022 году российским кредитным организациям удалось нарастить портфель вкладов в диапазоне от 9 до 38%. По данным регулятора, в прошлом году объем привлеченных банками депозитов достиг 36,6 трлн рублей, пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты связали рост интереса жителей России к вкладам с рекордно высокими ставками в банках после увеличение ключевой ставки до 20%, а также переходом россиян в режим сбережения и падением рынка акций.

«Челси» проиграл «Боруссии» в 1/8 Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Челси» проиграл со счетом 0:1 дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на то, что «менеджмент клуба направо и налево сорил деньгами в зимнее трансферное окно», пишет «Коммерсант».

При этом английский клуб в ходе матча выглядел интереснее своих соперников и отличался острыми контратаками. «Несмотря на все внутри английские проблемы лондонцев, их еще рано списывать в Лиге чемпионов», - отмечает издание.

На Байкале произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла

Землетрясение магнитудой 5,9 балла было зафиксировано сегодня утром в акватории озера Байкал. Об этом со ссылкой на ГУМЧС по Иркутской области сообщает РИА Новости.