Осужденный за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов попросил провести без его участия заседание по ходатайству о смягчении ему наказания, которое он сам просил позднее прекратить. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в суде.

"Ефремов попросил провести заседание без него. Судья примет решение о привлечении либо непривлечении его к заседанию на самом процессе", - сообщили в суде.

Ходатайство о замене лишения свободы принудительными работами поступило в Алексеевский районный суд 23 января. 13 февраля в суде сообщили, что актер попросил прекратить производство по этому ходатайству, а адвокат Юрий Падалко пояснил, что Ефремов счел его преждевременным.