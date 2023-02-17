Осужденный за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов попросил провести без его участия заседание по ходатайству о смягчении ему наказания, которое он сам просил позднее прекратить. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в суде.
"Ефремов попросил провести заседание без него. Судья примет решение о привлечении либо непривлечении его к заседанию на самом процессе", - сообщили в суде.
Ходатайство о замене лишения свободы принудительными работами поступило в Алексеевский районный суд 23 января. 13 февраля в суде сообщили, что актер попросил прекратить производство по этому ходатайству, а адвокат Юрий Падалко пояснил, что Ефремов счел его преждевременным.
Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП на Смоленской площади столицы. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.