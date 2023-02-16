В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
21 минуту назад

Стало известно отношение семейных россиян к общему бюджету

Lenta.ru

Больше половины российских пар ведут совместный бюджет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа».

Стало известно отношение семейных россиян к общему бюджету
Фото: ТАССТАСС

По итогам исследования, которое проводилось в феврале, аналитики выяснили, что 62 процента семей предпочитают вести общий бюджет. При этом 19 из них оставляют себе часть зарплаты на личные расходы. О ведении раздельного бюджета заявили лишь восемь процентов.

При этом в городах-миллионниках количество пар, которые ведут общий бюджет, выше. Их наибольшее число отмечено в Волгограде и Омске, наименьшее — в Нижнем Новгороде.

59 процентов опрошенных ответили, что точно знают, когда придут аванс или зарплата, и с нетерпением ждут этих дней, 24 процента знают, но не ждут, и лишь 11 процентов признались, что точно не знают, когда происходят эти выплаты.

В исследовании приняли участие 10 тысяч респондентов старше 18 лет из разных регионов России.

Ранее психолог Ольга Романив в беседе с «Лентой.ру» перечислила признаки рушащихся отношений. Среди прочих к ним относятся отсутствие общих планов и интересов. Также Романив назвала способы найти свою любовь в зрелом возрасте. Для этого, по ее словам, нужно избавиться от иллюзий.

Общество,Ольга Романив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители