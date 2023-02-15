США запросили у Аргентины данные по делу о беременных россиянках

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США запросило у аргентинского суда информацию по делу о возможных нарушениях при предоставлении вида на жительство и гражданства россиянкам, родившим в южноамериканской республике. Об этом сообщила в среду газета La Nacion.

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По данным ее источников в суде, представители МВБ запросили информацию, поскольку считают, что ситуация с резко возросшим числом россиян, запрашивающих гражданство Аргентины, может в будущем стать для США предметом для беспокойства. Сейчас гражданам Аргентины виза в Соединенные Штаты выдается на 10 лет.

Ранее глава миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно сообщила, что суд начал расследование по факту возможных нарушений в деятельности агентств и консультантов по получению гражданства. По данным ведомства, за последний год в страну въехали более 10 тыс. беременных россиянок, многие из которых воспользовались их услугами.