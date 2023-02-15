Аудитория новостных программ на ТВ увеличилась в два раза в 2022 году

Аудитория информационных и общественно-политических программ на телевидении выросла более чем в два раза в 2022 году по сравнению с 2021. Об этом а среду сообщили ТАСС в пресс-службе мультиплатформенного оператора "Триколор".

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"Одним из самых заметных трендов стал рост просмотра информационных и общественно-политических программ на федеральных каналах. По сравнению с 2021 годом доля новостной аудитории увеличилась более чем в два раза - с 6% до 14 %", - рассказали в пресс-службе.

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Политические ток-шоу также стали причиной роста в сегменте познавательно-развлекательного жанра, отметили в "Триколоре". К концу 2022 года доля аудитории этого сегмента составила 32% против 29% в 2021 году.

В топ-20 программ за год вошли трансляция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на Первом канале, программа "Вести" и передача "Москва. Кремль. Путин" на "России-1", а также проекты на "Домашнем" и РЕН ТВ, мультфильмы на "Субботе!" и Disney. К спортивным телетрансляциям в 2022 году россияне проявляли умеренный интерес - трансляции Олимпийских игр 2022 года в Пекине и Чемпионата мира по футболу в Катаре занимают седьмое и девятое места из двадцати самых популярных программ соответственно.

Самым востребованным на федеральных и тематических каналах при этом остается киносериальный контент. "Однако впервые за последние четыре года можно наблюдать, как спрос на кино и сериалы опустился ниже 50 % - до 44 %", - добавили в пресс-службе оператора.

Согласно представленным данным, на федеральных каналах самыми популярными стали советские кинокартины, такие как "Ирония судьбы", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Бриллиантовая рука", а также фильмы с патриотическим уклоном - "Диверсант", "Огонь", "Калашников". В топ сериалов вошли "По законам военного времени", "Северная звезда", "Казанова, "Склифосовский" и другие.