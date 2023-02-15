В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
26 минут назад

В Историческом музее оценили объявление Айвазовского в США украинцем

Lenta.ru

Государственный исторический музей (ГИМ) оценил объявление Метрополитен-музеем в США художника Ивана Айвазовского украинцем. Ответ пресс-службы музея передает РИА Новости.

В Историческом музее оценили объявление Айвазовского в США украинцем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ГИМ отметили, что данное решение вызывает недоумение, а также показывает «недостойное поведение для музея такого уровня».

«И Репин, и Айвазовский были и будут великими русскими художниками, вне зависимости от того, что кто-то в угоду политической конъюнктуре решил переписать их биографии, названия картин и так далее», — добавили там.

Ранее Метрополитен-музей назвал Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками. На страницах картин иллюстраторов появилась информация о том, что авторами работ являются украинцы.

Общество,Архип Куинджи,Илья Репин,Иван Айвазовский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители