В Историческом музее оценили объявление Айвазовского в США украинцем

Государственный исторический музей (ГИМ) оценил объявление Метрополитен-музеем в США художника Ивана Айвазовского украинцем. Ответ пресс-службы музея передает РИА Новости.
В ГИМ отметили, что данное решение вызывает недоумение, а также показывает «недостойное поведение для музея такого уровня».
«И Репин, и Айвазовский были и будут великими русскими художниками, вне зависимости от того, что кто-то в угоду политической конъюнктуре решил переписать их биографии, названия картин и так далее», — добавили там.
Ранее Метрополитен-музей назвал Архипа Куинджи, Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками. На страницах картин иллюстраторов появилась информация о том, что авторами работ являются украинцы.