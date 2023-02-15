ВОЗ сообщила о снижении смертности от ковида в мире на 47%

Более 6,7 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за период с 16 января по 12 февраля, более 64 тыс. умерли. Количество летальных исходов снизилось на 47% по сравнению с предыдущими 28 днями, число случаев инфицирования уменьшилось на 92%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 6 718 148 случаев заражения и 64 469 летальных исходов.

За 28 дней больше всего заболевших было выявлено в Японии - 1 627 259. Далее следуют Китай (1 272 035), США (1 165 050), Республика Корея (543 308) и Бразилия (332 404). В Китае зарегистрировано больше всего умерших с 16 января по 12 февраля - 20 979. Далее следуют США (14 326), Япония (8 294), Бразилия (2 426) и Великобритания (2 269).